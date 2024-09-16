Hint JSPL ve JRPL çelik üretimine yönelik yeşil hidrojen üretecek

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL) ve Jindal Renewable Power Private Limited (JRPL), Angul’da çelik üretim faaliyetlerine yönelik hidrojen üretimine yatırım yapmak üzere anlaşma imzaladıklarını duyurdu. JSPL, projenin Hindistan’da yeşil hidrojene yapılan en büyük yatırım olacağını söyledi.

Bu doğrultuda JSPL, Angul çelik sahasında yer alan doğrudan indirgenmiş demir üretim birimlerine yeşil hidrojeni entegre etmeyi planlıyor. İlk aşamada JRPL, yıllık 4.500 mt’a varan yeşil hidrojen üretim kapasitesi oluşturacak ve bu kapasiteyi 2025 yılının Aralık ayına kadar devreye alacak.

Öte yandan Angul çelik sahasında kullanımına yönelik yıllık 36.000 mt oksijen tedarik edilecek. Bununla birlikte JSPL’nin üretim tesislerine 3 GW yenilenebilir enerji sağlanarak üreticinin önümüzdeki iki ila üç yıl içerisinde kömür ile çalışan enerji tesislerine olan bağımlılığı %50 azaltılacak.

Bununla birlikte JSPL, proje için gerekli altyapıyı ve desteği sağlarken JRPL de yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu ile faaliyetinden sorumlu olacak.