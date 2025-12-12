 |  Giriş 
Jindal Steel Odisha'daki çelik tesisinin tavlama kapasitesini artırdı

Cuma, 12 Aralık 2025 10:49:39 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın önde gelen çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), Odisha'daki entegre çelik tesisinde tavlama kapasitesini aylık 20.000 mt seviyesinden 60.000 mt seviyesine yükselttiğini duyurdu. Bu artış, JSL'yi Hindistan'daki en büyük tavlama kapasitesine sahip çelik tesisi haline getiriyor.

Tavlama işlemi, çeliğin sertlik, mukavemet ve dayanıklılık gibi mekanik özelliklerini değiştiren bir işlem ve özellikle altyapı, mühendislik, enerji ve ağır makineler gibi sektörlerdeki talebi karşılamak için kritik öneme sahip.

Artan kapasiteyle birlikte JSL, normalize edilmiş ve temperlenmiş çelik ürünleriyle daha geniş bir yelpaze sunuyor. Ayrıca tesis, 60-200 mm kalınlık ve 5 metreye kadar genişteki ürünleri işleyebiliyor.

JSL, Odisha'nın doğusunda yer alan ve yıllık 12,6 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olan entegre bir çelik tesisini işletiyor.


