Jindal Steel Paradip Limanı'ndaki yeni dökme yük terminalini kısmen faaliyete geçirdi

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Steel Limited (JSL), bağlı kuruluşu Jindal Paradip Port Limited aracılığıyla ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde yer alan Paradip Limanı'ndaki yıllık 12,5 milyon mt kapasiteli dökme yük terminalinde ticari faaliyetlere başladığı belirtildi.
Jindal Steel'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Jindal Paradip Port, Paradip Limanı'nın batı rıhtımında yıllık 25 milyon mt kapasiteli bir kuru yük terminali inşa ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 357 milyon$ yatırım yapılması planlanıyor.
Jindal Paradip Port, rıhtımın yap-işlet-devret modeliyle geliştirilmesi için Paradip Liman İdaresi ile anlaşma imzaladı.