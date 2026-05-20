Jindal India Limited sürekli boyama hattını devreye alarak 155 milyon $’lık yatırım programını tamamladı

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 14:05:19 (GMT+3)   |   Kalküta

B C Jindal Group bünyesinde faaliyet gösteren Jindal India Limited (JIL), Batı Bengal’deki çelik tesisinde yeni yüksek hızlı sürekli boyama hattını devreye aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu yatırımla birlikte toplam 155 milyon $ tutarındaki sermaye harcama programını tamamlamış oldu.

JIL, bu yeni hattın devreye alınmasının, genişleme projesi kapsamında Şubat ayında galvaniz kaplama hattı, soğuk haddeleme tesisi ve asitleme tesisinin devreye alınmasının ardından gerçekleştiğini belirtti.

Yıllık 275.000 mt kapasiteye sahip boyama hattının, şirketin katma değerli aşağı yönlü ürün portföyünü güçlendireceği ve gelirlerini %75 artırmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Şirket açıklamasına göre yeni boyama hattı, polyester, epoksi, PVC ve teflon boya kaplamaları kullanılarak geniş ürün yelpazesinde kaplamalı çelik üretimi gerçekleştirebilecek şekilde donatıldı.


