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Jindal Stainless'ın 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde net kârı %11 arttı

Cuma, 23 Ekim 2026 10:45:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistanlı Jindal Stainless Limited (JSL) tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 8,98 milyar INR (94,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %18 artışla 128,74 milyar INR (1,36 milyar $) oldu.

Şirket, katma değerli ürünlerin satışlardaki payının artmasının yanı sıra otomotiv ve dekoratif boru segmentlerindeki hareketliliğin talebi desteklediğini belirtti.

Jindal Stainless'ın açıklamasına göre, küresel piyasalarda özellikle beyaz eşya, asansör ve yük asansörü sektörlerinde levha ve ferritik paslanmaz çelik kaliteleri daha yaygın şekilde kabul görmeye başladı.

Şirket ayrıca Nisan 2026'dan bu yana Hindistan yerel piyasasında ithalat baskısının arttığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Temmuz 2026'da Çin'den yapılan paslanmaz yassı çelik ithalatı, önceki mali yılın aylık ortalamasının 2,9 katına ulaştı. 2026-27 mali yılının yalnızca ilk dört ayında Çin'den yapılan ithalat, önceki mali yılın tamamında bu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yaklaşık %63'üne karşılık geldi," ifadelerine yer verildi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Jindal 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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