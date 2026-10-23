Jindal Stainless'ın 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde net kârı %11 arttı

Hindistanlı Jindal Stainless Limited (JSL) tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 8,98 milyar INR (94,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %18 artışla 128,74 milyar INR (1,36 milyar $) oldu.

Şirket, katma değerli ürünlerin satışlardaki payının artmasının yanı sıra otomotiv ve dekoratif boru segmentlerindeki hareketliliğin talebi desteklediğini belirtti.

Jindal Stainless'ın açıklamasına göre, küresel piyasalarda özellikle beyaz eşya, asansör ve yük asansörü sektörlerinde levha ve ferritik paslanmaz çelik kaliteleri daha yaygın şekilde kabul görmeye başladı.

Şirket ayrıca Nisan 2026'dan bu yana Hindistan yerel piyasasında ithalat baskısının arttığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Temmuz 2026'da Çin'den yapılan paslanmaz yassı çelik ithalatı, önceki mali yılın aylık ortalamasının 2,9 katına ulaştı. 2026-27 mali yılının yalnızca ilk dört ayında Çin'den yapılan ithalat, önceki mali yılın tamamında bu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yaklaşık %63'üne karşılık geldi," ifadelerine yer verildi.