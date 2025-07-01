Jindal Steel and Power galvanizleme hattını devreye aldı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Odisha’da yer alan Angul entegre çelik tesisinde ilk galvanizleme hattını devreye aldığını duyurdu.

Yaklaşık 400 milyon $ yatırımla kurulan galvanizleme hattıyla katma değerli ürün üretiminin artırılması planlanıyor.

Söz konusu hatta Jindal Panther Galvanised ve Zinkalume marka galvanizli ve galvalum sac üretimi yapılacak.

Jindal Panther Galvanised markası altında iklimlendirme cihazları, beyaz eşya, elektrik panelleri, hava kanalları, soğutucular, araç gövdeleri ve daha birçok ürüne yönelik full hard, yumuşak ve skin-pass galvanizli sac sunuluyor.

Zinkalume Galvalume markası altında sunulan alüminyum-çinko-silikon alaşımlı ve korozyon ile termal dayanıklılığı yüksek ürünler ise güneş enerjisi santralleri, buzdolaplarının arka kısımları, yakıt tankları ve boyalı sac üretiminde kullanılıyor.

Yeni hat aynı zamanda boru üretimi, tank çiftlikleri, silolar ve ön mühendislik yapıları açısından önem taşıyan sıcak haddelenmiş ince galvanizli sacın yanı sıra otomotiv alt gövde bileşenleri için yüksek dayanımlı galvanizli sac üretimine de olanak tanıyacak.