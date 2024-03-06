Hint JSL sürdürülebilirlik projelerine 79 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 06 Mart 2024 15:14:50 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), paslanmaz çelik üretiminden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımı dahil olmak üzere sürdürülebilirlik projelerine önümüzdeki üç yıl boyunca yaklaşık 79 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “JSL’nin Jisar ve Jajpur tesislerinde 300-350 MW’lik yenilenebilir enerji kaynağı olması planlanıyor,” ifadelerini kullandı.

Jindal, JSL’nin karbon salımını 2035 yılına kadar %50 azaltmayı ve 2050 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedeflediğini de aktardı.

Şirketin en büyük projeleri arasında Jajpur tesisinde 24 saat boyunca 100 MW yenilenebilir enerji sağlayacak iki santral, Hisar tesisinde 24 saat boyunca 100 MW yenilenebilir enerji sağlayacak bir santral ve yine Hisar tesisinde çatı üstü panel ve yüzer fotovoltaikten oluşan toplam 34,5 MWp’lik santrallerin inşası yer alıyor.

Bununla birlikte JSL, elektrikli forklift kullanımı, krom peletleme, ark ocaklarında atık ısı geri kazanımı, sıvılaştırılmış doğal gazdan doğal gaza geçiş, geri dönüştürülmüş girdi kullanımının %5 artırılması ve kömür kullanımının %7’sinin biyokütle ile değiştirilmesi gibi projelerle de sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını belirtiyor.