﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint JSL kapasite artırım, altyapı ve devralımlara 968 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 02 Mayıs 2024 15:23:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Steel (JSL), kapasite artırım, altyapı ve devralımlara yönelik önümüzdeki iki yıllık süre zarfında yaklaşık 968 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yatırımın yaklaşık 403 milyon $’ının Jaipur tesisinin kapasite artırımına ve altyapısının yenilenmesine, yaklaşık 208 milyon $’ının diğer tesislerin kapasite artırımına ve 175 milyon $’ının ise paralel demir yolu ile yenilenebilir enerji projelerine ayrılacağı belirtildi. Ayrıca Gujarat’ta 600.000 mt kapasiteli bir haddehane işleten Chromeni Steel Limited’den yaklaşık 162 milyon $ karşılığında %54 hisse satın alınacağı da ifade edildi.

Bununla birlikte şirket, Endonezya’da 84 milyon $ karşılığında paslanmaz çelik üretimine yönelik %49 hissesinin kendisinde olduğu bir ortak girişim kurulduğunu ve üretim kapasitesinin yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldığını bildirdi.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Endonezya’daki ortak girişim ile hammadde arzımızı sağlayacağız. Jaipur tesisinin kapasitesini artırarak hem yerel hem de dış piyasalardaki müşterilerimize katma değeri yüksek ürünler sunacağız,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Jindal 

Benzer Haber ve Analizler

Hint JSL sürdürülebilirlik projelerine 79 milyon $ yatırım yapacak

06 Mar | Çelik Haberler

Hint JSL karbon salımını 2035’ten önce %50 azaltacak

11 Ara | Çelik Haberler

Hint Jindal Hunting Energy Services Limited OCTG boru tesisinin inşasını tamamladı

19 Eyl | Çelik Haberler

Hint JSL Limited RSSL yatırımı aracılığıyla altyapı sektörüne giriş yapacak

19 Eyl | Çelik Haberler

Hint Jindal Group Umman’daki yatırımlarını sürdürüyor

06 Tem | Çelik Haberler

Hint JSL Odisha tesisinde kapasite artırım çalışmalarını tamamladı

28 Nis | Çelik Haberler

Hint JSL Limited Endonezyalı nikel pik demir üreticisinden hisse aldı

29 Mar | Çelik Haberler

Hint JSL paslanmaz çelik tesislerinde çatı üstü güneş paneli inşa edecek

07 Mar | Çelik Haberler

Hint JSL Limited ‘yeşil paslanmaz çelik’ üretmek amacıyla yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak

19 Nis | Çelik Haberler

Hint Jindal Steel’in yönetim kurulu üretim kapasitesini ikiye katlayacak projeye onay verdi

27 Tem | Çelik Haberler