Hint JSL kapasite artırım, altyapı ve devralımlara 968 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 02 Mayıs 2024 15:23:53 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Steel (JSL), kapasite artırım, altyapı ve devralımlara yönelik önümüzdeki iki yıllık süre zarfında yaklaşık 968 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yatırımın yaklaşık 403 milyon $’ının Jaipur tesisinin kapasite artırımına ve altyapısının yenilenmesine, yaklaşık 208 milyon $’ının diğer tesislerin kapasite artırımına ve 175 milyon $’ının ise paralel demir yolu ile yenilenebilir enerji projelerine ayrılacağı belirtildi. Ayrıca Gujarat’ta 600.000 mt kapasiteli bir haddehane işleten Chromeni Steel Limited’den yaklaşık 162 milyon $ karşılığında %54 hisse satın alınacağı da ifade edildi.

Bununla birlikte şirket, Endonezya’da 84 milyon $ karşılığında paslanmaz çelik üretimine yönelik %49 hissesinin kendisinde olduğu bir ortak girişim kurulduğunu ve üretim kapasitesinin yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldığını bildirdi.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Endonezya’daki ortak girişim ile hammadde arzımızı sağlayacağız. Jaipur tesisinin kapasitesini artırarak hem yerel hem de dış piyasalardaki müşterilerimize katma değeri yüksek ürünler sunacağız,” açıklamasını yaptı.