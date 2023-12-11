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Hint JSL karbon salımını 2035’ten önce %50 azaltacak

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:20:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Steel (JSL), birçok sürdürülebilirlik projesinin daha erken bir tarihte tamamlanacak olması sayesinde çelik üretiminden kaynaklı karbon salımını 2035 yılı hedefinden önce %50 azaltacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik projelerine yapılan yaklaşık 84 milyon $ yatırımla karbon salımının yıllık 1,5 milyon mt düşeceği ifade edildi.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Birinci kalite paslanmaz çelik çözümleri sunmak ve değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla en iyi teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yatırımıyla modern ve sürdürülebilir bir dünya yaratmaya yardımcı oluyoruz,” dedi.

Jindal ayrıca karbon salımının 2035 yılına kadar 2021-2022 mali yılına kıyasla %50 azaltılmasına yönelik orta vadeli bir hedef belirlendiğini ancak bu hedefin çok daha önceden gerçekleştirileceğini de ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Jindal 

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