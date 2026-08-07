2026'nın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ithalatındaki artışı Rusya ve alternatif tedarikçiler destekledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %3,5 artışla ve yıllık %2,3 artışla 506.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %7,4 artışla ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %7,2 artışla 259,90 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Haziran döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %29,6 artışla 2,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28 artışla 1,33 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Artışta özellikle Rusya ve Çin'den yapılan güçlü alımlar belirleyici oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %73,7 artışla 782.868 mt'a yükselerek ilk sıradaki yerini korurken, Çin'den ithalat %92 artışla 586.605 mt'a çıktı.
Buna karşılık Malezya'dan ithalat %34 düşüşle 377.751 mt'a gerilemesine rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu. Umman'dan ithalatın %104,4 artışla 181.619 mt'a, BAE'den ithalatın ise %312,9 artışla 174.371 mt'a yükselmesi tedarik yapısındaki en dikkat çekici değişimler arasında yer aldı. Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Hindistan ve İran'dan yapılan alımlardaki artışlar da toplam ithalatı destekledi.
Haziran ayında ise ithalat hacmi yıllık %2,3 artışla 506.581 mt'a yükselirken, ithalat değeri %7,2 artışla 259,90 milyon $ oldu. Aylık bazda tonaj %3,5, değer ise %7,4 arttı. Haziran'da Rusya'dan ithalat yıllık %32,1 artışla 176.325 mt'a çıkarken, Çin'den ithalat %7,5 düşüşle 103.724 mt'a geriledi. Bu tablo, yılın ilk yarısındaki güçlü artışın ana olarak Rusya ve Çin kaynaklı alımlarla şekillendiğini ancak Haziran ayında büyümenin daha çok Rusya, Cezayir, Pakistan, Ukrayna ve İran gibi kaynaklardan destek aldığını gösteriyor.
Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %73,7 artışla 782.868 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %92 artışla 586.605 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %34 düşüşle 377.751 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2026
|Ocak-Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2026
|Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|782.868
|450.739
|73,7
|176.325
|133.473
|32,1
|Çin
|586.605
|305.463
|92
|103.724
|112.195
|-7,5
|Malezya
|377.751
|572.419
|-34
|57.307
|57.480
|-0,3
|Umman
|181.619
|88.855
|104,4
|19.623
|10.030
|95,6
|BAE
|174.371
|42.229
|312,9
|29.976
|26.235
|14,3
|Ukrayna
|107.393
|98.859
|8,6
|29.584
|17.061
|73,4
|Endonezya
|89.632
|84.898
|5,6
|-
|84.898
|-100
|Cezayir
|87.531
|47.511
|84,2
|32.307
|-
|-
|Pakistan
|86.038
|48.592
|77,1
|20.885
|5.452
|283
|Hindistan
|50.696
|27.549
|84
|-
|27.549
|-100
Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026