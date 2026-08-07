2026'nın Haziran ayında Türkiye'nin kütük ithalatındaki artışı Rusya ve alternatif tedarikçiler destekledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %3,5 artışla ve yıllık %2,3 artışla 506.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %7,4 artışla ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %7,2 artışla 259,90 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Haziran döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %29,6 artışla 2,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28 artışla 1,33 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Artışta özellikle Rusya ve Çin'den yapılan güçlü alımlar belirleyici oldu. Rusya'dan ithalat yıllık %73,7 artışla 782.868 mt'a yükselerek ilk sıradaki yerini korurken, Çin'den ithalat %92 artışla 586.605 mt'a çıktı.

Buna karşılık Malezya'dan ithalat %34 düşüşle 377.751 mt'a gerilemesine rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu. Umman'dan ithalatın %104,4 artışla 181.619 mt'a, BAE'den ithalatın ise %312,9 artışla 174.371 mt'a yükselmesi tedarik yapısındaki en dikkat çekici değişimler arasında yer aldı. Ukrayna, Cezayir, Pakistan, Hindistan ve İran'dan yapılan alımlardaki artışlar da toplam ithalatı destekledi.

Haziran ayında ise ithalat hacmi yıllık %2,3 artışla 506.581 mt'a yükselirken, ithalat değeri %7,2 artışla 259,90 milyon $ oldu. Aylık bazda tonaj %3,5, değer ise %7,4 arttı. Haziran'da Rusya'dan ithalat yıllık %32,1 artışla 176.325 mt'a çıkarken, Çin'den ithalat %7,5 düşüşle 103.724 mt'a geriledi. Bu tablo, yılın ilk yarısındaki güçlü artışın ana olarak Rusya ve Çin kaynaklı alımlarla şekillendiğini ancak Haziran ayında büyümenin daha çok Rusya, Cezayir, Pakistan, Ukrayna ve İran gibi kaynaklardan destek aldığını gösteriyor.

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %73,7 artışla 782.868 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %92 artışla 586.605 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %34 düşüşle 377.751 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2026'nın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 782.868 450.739 73,7 176.325 133.473 32,1 Çin 586.605 305.463 92 103.724 112.195 -7,5 Malezya 377.751 572.419 -34 57.307 57.480 -0,3 Umman 181.619 88.855 104,4 19.623 10.030 95,6 BAE 174.371 42.229 312,9 29.976 26.235 14,3 Ukrayna 107.393 98.859 8,6 29.584 17.061 73,4 Endonezya 89.632 84.898 5,6 - 84.898 -100 Cezayir 87.531 47.511 84,2 32.307 - - Pakistan 86.038 48.592 77,1 20.885 5.452 283 Hindistan 50.696 27.549 84 - 27.549 -100

Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026