Kocaer Çelik'in katma değerli ürün payındaki artış 2026'nın ilk yarısında net kârını yükseltti

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kocaer Çelik'in net dönem kârı ana ortaklık payı bazında yıllık %19 artışla 610,47 milyon TL'ye yükselirken, şirketin esas faaliyet kârı %38 düşüşle 1,02 milyar TL'ye ve net satış gelirleri %17 düşüşle 11,58 milyar TL'ye geriledi.

Şirketin düzeltilmiş FAVÖK değeri yıllık %11 düşüşle 1,76 milyar TL'ye gerilerken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %14,3 seviyesinden %15,2 seviyesine yükseldi. İkinci çeyrekte %16,1'e ulaşan söz konusu marj, 2025 yılının tamamında kaydedilen %12,9 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Kocaer Çelik'in satış hacmi yıllık yaklaşık %1 artışla 315.841 mt seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış gelirleri %31 artışla 3,93 milyar TL'ye yükselirken, yurt dışı satış gelirleri %32 düşüşle 7,39 milyar TL'ye geriledi. İhraç kayıtlı satışlar dahil olmak üzere yurt dışı satışların net satışlar içindeki payı %68 oldu.

Şirket, küresel talebin zayıf seyretmesine, korumacı önlemlere ve jeopolitik risklere rağmen katma değerli ürünlerin satışlarındaki payını ilk yarıda %48,7'ye, ikinci çeyrekte ise %50,5'e yükseltti. Bu arada Haziran 2025'teki tarife artışlarının ardından askıya alınan ABD'ye yönelik satışlar ikinci çeyrekte yeniden başladı.

Kocaer Çelik, 2030 büyüme stratejisi kapsamında Aliağa'da 1 milyon mt kapasiteli bir çelikhane ve yıllık 500.000 mt kapasiteli dördüncü bir üretim tesisi planlamayı sürdürüyor. Şirket ayrıca Aydın'daki 24 MW kapasiteli jeotermal enerji santrali projesinin ilk fazına devam ederken, halihazırda 9,2 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisleri elektrik tüketiminin yaklaşık %33'ünü karşılıyor.