 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kocaer...

Kocaer Çelik'in katma değerli ürün payındaki artış 2026'nın ilk yarısında net kârını yükseltti

Cuma, 07 Ağustos 2026 11:32:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kocaer Çelik'in net dönem kârı ana ortaklık payı bazında yıllık %19 artışla 610,47 milyon TL'ye yükselirken, şirketin esas faaliyet kârı %38 düşüşle 1,02 milyar TL'ye ve net satış gelirleri %17 düşüşle 11,58 milyar TL'ye geriledi.

Şirketin düzeltilmiş FAVÖK değeri yıllık %11 düşüşle 1,76 milyar TL'ye gerilerken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %14,3 seviyesinden %15,2 seviyesine yükseldi. İkinci çeyrekte %16,1'e ulaşan söz konusu marj, 2025 yılının tamamında kaydedilen %12,9 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Kocaer Çelik'in satış hacmi yıllık yaklaşık %1 artışla 315.841 mt seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış gelirleri %31 artışla 3,93 milyar TL'ye yükselirken, yurt dışı satış gelirleri %32 düşüşle 7,39 milyar TL'ye geriledi. İhraç kayıtlı satışlar dahil olmak üzere yurt dışı satışların net satışlar içindeki payı %68 oldu.

Şirket, küresel talebin zayıf seyretmesine, korumacı önlemlere ve jeopolitik risklere rağmen katma değerli ürünlerin satışlarındaki payını ilk yarıda %48,7'ye, ikinci çeyrekte ise %50,5'e yükseltti. Bu arada Haziran 2025'teki tarife artışlarının ardından askıya alınan ABD'ye yönelik satışlar ikinci çeyrekte yeniden başladı.

Kocaer Çelik, 2030 büyüme stratejisi kapsamında Aliağa'da 1 milyon mt kapasiteli bir çelikhane ve yıllık 500.000 mt kapasiteli dördüncü bir üretim tesisi planlamayı sürdürüyor. Şirket ayrıca Aydın'daki 24 MW kapasiteli jeotermal enerji santrali projesinin ilk fazına devam ederken, halihazırda 9,2 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisleri elektrik tüketiminin yaklaşık %33'ünü karşılıyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kocaer Çelik 

Benzer Haber ve Analizler

Kocaer Çelik 2026’nın zorlu ilk çeyreğinde kârlılığını korurken, katma değerli ürün payını artırdı

05 May | Çelik Haberler

Kocaer Çelik zorlu koşullara rağmen 2025’te net kârını artırdı

03 Mar | Çelik Haberler

Kocaer Çelik 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı

05 Kas | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in 2026 beklentileri iyimser, çelik yatırımları devam edecek

28 Ağu | Çelik Haberler

Kocaer Çelik net kârını 2025’in ilk yarısında iki katına çıkardı

12 Ağu | Çelik Haberler

Kocaer Çelik 2025'te satış hacmini %10 artırmayı hedefliyor

02 Haz | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı ve AVFÖK değeri ilk çeyrekte artış kaydetti

07 May | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı 2024’te sertçe düştü

10 Mar | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı ve satış geliri Ocak-Eylül döneminde azaldı

13 Kas | Çelik Haberler

Kocaer Çelik’in net kârı ve satış geliri ilk yarıda düşüş gösterdi

17 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis