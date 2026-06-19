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Liberty Galati’nin ikinci ihalesi borç yükünün yatırımcıları caydırmasıyla başarısız oldu

Cuma, 19 Haziran 2026 17:03:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Liberty Galati başlangıç fiyatındaki ciddi düşüşe rağmen 19 Haziran tarihinde düzenlenen ikinci ihalede alıcı bulamadı. İhale, ilk ihaledeki yaklaşık 709 milyon € seviyesine kıyasla 444 milyon € tasfiye değeriyle başlatılırken, Liberty Tubular Products Galati de dahil olmak üzere satış paketinin toplam değeri yaklaşık 463 milyon € seviyesinde yer aldı. Beş yatırımcının sürece katılmasına rağmen bağlayıcı teklif sunulmadı.

İlgili taraflar arasında Romanya’dan UMB Steel, Ukrayna merkezli Metinvest, Hindistan’dan Jindal Steel International ve JSW Steel ile Yunanistan’dan Sidenor Steel Industry’nin bulunduğu bildirildi. Ancak yatırımcıların hiçbiri gerekli teminatı yatırarak süreci ilerletmedi. Bu durum düşük fiyatın şirketin mali yükü, yeniden faaliyete geçirme maliyetleri ve Avrupa çelik piyasasındaki zorlu koşullara ilişkin endişeleri telafi etmeye yetmediğine işaret etti.

Liberty Galati’nin devlet kurumları ve bankalara olan borçlar da dahil olmak üzere toplam borçlarının yaklaşık 4,7 milyar RON seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Şirketin tasfiye sürecini yöneten idareciler yatırımcı arayışının süreceğini belirtse de ihalenin başarısız olması devlet destekli olası çözümlere yönelik ilgiyi artırdı. Yerel basında çıkan haberlere göre hükümetin son önlemleri devlete olan borçların Romanya’nın devlet varlıklarını geri kazanım kurumu tarafından devralınmasına imkân tanıyabilir ve devlet destekli bir yeniden yapılandırma seçeneğini masada tutabilir. Sonuç olarak üreticinin geleceği artık büyük ölçüde alacaklıların ve Romanya devlet yetkililerinin alacağı sonraki kararlara bağlı görünüyor.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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