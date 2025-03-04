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Liberty Galati konkordato talebinde bulundu

Salı, 04 Mart 2025 17:31:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Liberty Galati Genel Müdürü Radu Ionescu, şirketin uzun vadede faaliyetlerine devam edebilmesi, geleceğini güvence altına alması ve üretimine yeniden başlayabilmesi için konkordato talebinde bulunduğunu duyurdu.

Ionescu, “Ukrayna’da devam eden savaşın, yüksek enerji fiyatlarının, AB’nin ithalatında yaşanan artışın, ABD’nin açıkladığı yeni vergilerin ve AB’nin önlemsiz kalmasının etkilediği mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda konkordato sayesinde Liberty Galati, faaliyetlerine yeniden başlamak, aynı zamanda üretimini kârlı ve sürdürülebilir seviyeye çıkarmak için elindeki mali kaynaklara odaklanacak,” dedi.

Romanya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Liberty Galati’nin üretimi şu an yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Bununla birlikte şirket, Romanya ve Avrupa’nın altyapısı için kritik önem taşıyan yüksek kalite çelik üretimi de gerçekleştiriyor. Ayrıca gelecekte büyümesi öngörülen Ukrayna’nın yeniden inşasına katkı sağlayacak konumda olduğu belirtiliyor.

Liberty Galati’nin rekabet gücü, artan enerji maliyetleri ve AB’nin çelik ithalatındaki sert artıştan olumsuz etkilense de konkordatoyla birlikte şirketin zorlu piyasa koşullarıyla mücadele etmesi ve gücünü artırması bekleniyor.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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