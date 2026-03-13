Liberty Galati’nin satış süreci ihaleye katılım olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor

Romanya’daki entegre çelik üreticisi Liberty Galati’nin yeniden yapılandırma süreci kapsamında 12 Mart’ta yapılması planlanan ihale sonuçsuz kaldı. Satışın gerçekleşmesi beklenen ihaleye nihai aşamada hiçbir yatırımcının katılmaması nedeniyle süreç şimdilik askıda kaldı. Liberty Galati’nin varlıkları, Liberty Tubular Products Galati ile birlikte yaklaşık 709,1 milyon € başlangıç fiyatıyla uluslararası bir ihaleye çıkarılmıştı. Daha önce bazı yatırımcıların ilgi gösterdiğine dair işaretler bulunmasına rağmen bağlayıcı bir teklif sunulmadı ve tesisin yeni sahibinin kim olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

Yıllık yaklaşık 3 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olan ve Romanya’nın en büyük entegre çelik üreticisi konumunda bulunan Liberty Galati uzun süredir finansal ve operasyonel sorunlarla mücadele ediyor. Tesis, finansman sıkıntıları ve artan işletme maliyetleri nedeniyle üretimin durdurulduğu 2024 ortasından bu yana büyük ölçüde atıl durumda. Uzun süredir devam eden üretim duruşu sosyal açıdan da önemli sonuçlar doğurdu. Çok sayıda çalışanın maaşlarının uzun süre ödenmediği bildirilirken, son aylarda işçiler geciken ücretlerin ödenmesi ve fabrikanın geleceğine ilişkin netlik sağlanması talebiyle çeşitli protesto ve gösteriler düzenledi.

Liberty Steel’in Avrupa’daki faaliyetlerinde yaşanan sorunlar Romanya ile sınırlı kalmadı. Belçika’da bulunan Liberty Steel Liège tesisi de üretimin uzun süre durmasının ardından iflas etti ve yüzlerce çalışan işini kaybetti. Romanya’daki durumdan farklı olarak Belçika’daki çalışanların Avrupa Birliği tarafından Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu kapsamında önerilen yaklaşık 2 milyon €’luk destek sayesinde yeniden eğitim ve iş gücü piyasasına entegrasyon sürecinde finansal destek alması bekleniyor.

Piyasa oyuncuları Liberty Galati için yeni bir ihale düzenlenmesi veya yatırımcı çekmeye yönelik alternatif yeniden yapılandırma adımlarının atılması ihtimalini yakından takip etmeye devam ediyor. Bu tür adımların, Romanya’daki tesiste üretimin yeniden başlamasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.