25 ABD eyaleti Trump'ın 301. Madde kapsamındaki vergilerine itiraz etti

New York öncülüğündeki 25 ABD eyaletinden oluşan bir koalisyon, zorla çalıştırma yoluyla üretildiği iddia edilen ürünlerin ithalatına uygulanan yeni gümrük vergilerinin, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Şubat ayında geçersiz kıldığı vergilerin yerini almaya yönelik yasa dışı bir girişim olduğunu öne sürerek Trump yönetimine dava açtı.

1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Maddesi kapsamında uygulanan söz konusu vergiler %10-12,5 aralığında yer alırken, toplamda ABD ithalatının %99'unu oluşturan 59 ülkeyi ve Avrupa Birliği'ni kapsıyor. Vergiler, yönetimin geçici olarak uyguladığı %10 seviyesindeki küresel vergilerin 24 Temmuz tarihinde sona ermesinin ardından yürürlüğe girdi.

Eyaletler, Trump yönetiminin etkilenen her bir ekonomi aleyhinde yeterli kanıt sunamadığını veya gümrük vergilerinin gerekçe gösterilen uygulamaları nasıl ortadan kaldıracağını açıklayamadığını iddia ediyor. Beyaz Saray ise 301. Maddenin zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlere karşı yetersiz denetim de dahil olmak üzere ABD ticaretine zarar veren yabancı ülke politika ve uygulamalarının ele alınması için hukuken sağlam bir yetki sunduğunu savunuyor.

Söz konusu dava, ABD'li küçük ölçekli şirketlerin Temmuz ayında açtığı iki benzer davanın ardından geldi. ABD Yüksek Mahkemesi daha önce Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Trump'ın önceki gümrük vergilerini uygulamasına izin vermediğine hükmetmiş olsa da 301. Madde, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Çin'den yapılan ithalata getirilen vergiler de dahil olmak üzere geçmişte ticari önlemler uygulamak amacıyla kullanılmıştı.

Yeni 301. Madde vergilerinin, halihazırda ABD'nin 232. Madde önlemlerine tabi olan çelik ürünleri ve türev çelik ürünleri üzerindeki vergileri doğrudan artırması beklenmiyor çünkü bu ürünler son uygulamadan muaf tutuldu. Dolayısıyla kapsama giren çelik ithalatı, genel olarak %50 oranında ilave vergisi uygulanan ayrı 232. Madde rejimine tabi olmaya devam edecek. Bununla birlikte 232. Madde kapsamı dışında kalan çelik ürünleri, gümrük tarife pozisyonlarına ve çıkış ülkelerine bağlı olarak %10-12,5 aralığındaki yeni vergilere tabi olabilir.