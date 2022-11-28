Liberty Steel Dongbu çelik tesisini satın alacak, ekipmanı Romanya’ya taşıyacak

Pazartesi, 28 Kasım 2022 16:30:07 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group, Güney Koreli çelik üreticisi KG Steel’in Dangjin’de bulunan Dongbu çelik tesisini ve ilgili ekipmanı satın almak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Dongbu çelik tesisinde iki adet elektrik ark ocağı, iki adet tek bantlı ince slab sürekli döküm ünitesi ve bir adet sıcak şerit tesisi bulunuyor. Tesis yıllık 3 milyon mt sıvı çelik ve 2,85 milyon mt nihai mamul üretim kapasitesine sahip. Liberty’nin teknik incelemelerine göre, Dongbu tesisi karbon emisyonu, enerji verimliliği, maliyet, operasyonel esneklik ve ürün yelpazesi açısından en yüksek standartlarda performans gösterme potansiyeline sahip.

Şirket söz konusu alımın, düşük karbonlu, modern ve esnek çelik tesisleri geliştirmeye ve 2030 yılına kadar karbonsuz çelik üretme hedefine ulaşmaya yönelik stratejik planının bir parçası olduğunu belirtti.

Buna ek olarak, Liberty Steel, ekipmanı Romanya’da bulunan Galati tesisine kurmayı planlıyor. Bu da tesisin yüksek verimli ve düşük karbon emisyonlu elektrik ark ocağı operasyonlarına birkaç yıl daha erken ve daha düşük maliyetle geçiş yapmasını sağlayacak.