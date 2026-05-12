Liberty Galati’nin yeniden yapılandırma süreci Liberty Ostrava kaynaklı yeni sorunlarla gölgeleniyor

Salı, 12 Mayıs 2026 16:50:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanyalı yassı mamul üreticisi Liberty Galati’nin yeniden yapılandırma süreci, şirketin bazı önemli varlıklarının geçici olarak kısıtlandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından yeniden baskı altına girdi. Söz konusu kısıtlamanın, Çek Cumhuriyeti merkezli Liberty Ostrava’ya ilişkin gelişmelere yönelik mahkeme kararıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Bu gelişme, Liberty Galati için Haziran ayında yapılması planlanan satış ihalesi öncesinde gündeme gelirken, şirketin bu yılın başlarında başarısızlıkla sonuçlanan önceki satış girişiminin ardından operasyonlarını istikrara kavuşturma ve stratejik yatırımcı çekme çabalarına yönelik belirsizlikleri artırdı.

Yerel kaynaklara göre son gelişme, Liberty Ostrava’nın Liberty Group bünyesindeki diğer şirketlerden tahsil edilmeyen ödemeler ve borçlara yönelik alacak talepleri nedeniyle başlattığı hukuki süreçle bağlantılı. Bu kapsamda Çek Cumhuriyeti mahkemesinin, devam eden süreç çerçevesinde Liberty Galati’nin bazı varlıklarına yönelik kısıtlamalar getirdiği bildirildi. Her ne kadar dava doğrudan Çek Cumhuriyeti’ndeki operasyonlarla ilgili olsa da kararın Liberty Steel’in Avrupa’daki daha geniş yapılanması içindeki finansal bağlar ve devam eden anlaşmazlıklara dikkat çektiği ifade ediliyor.

Öte yandan Liberty Galati’nin konkordato yöneticisinin, Çek Cumhuriyeti mahkemesi kararının Romanya’daki önleyici yeniden yapılandırma sürecini veya yaklaşan ihale hazırlıklarını doğrudan etkilemediğini belirttiği bildirildi. Buna rağmen gelişmenin zamanlamasının piyasada dikkat çektiği kaydediliyor. Özellikle Liberty Galati’nin önceki satış sürecinde bağlayıcı teklif alamamasının ardından değerlemesini önemli ölçüde düşürdüğü vurgulanıyor. Sonuç olarak şirketin gelecekteki yönü ve yeniden üretime başlama olasılığına ilişkin belirsizliklerin Romanya yassı mamul piyasasında temel endişe unsurlarından biri olmaya devam ettiği belirtiliyor.


