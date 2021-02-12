JFE Steel yılın tamamı için zarar tahminini daha da düşürdü

Cuma, 12 Şubat 2021 15:26:09 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 2020-21 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

İlk dokuz ayda, JFE Holdings, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 30,63 milyar JPY net kâra kıyasla 67,21 milyar JPY (9,56 milyar $) net zarar bildirdi. Şirketin net satışları, aynı dönemde yıllık bazda %16,9 düşüşle 2,32 trilyon JPY (330 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, söz konusu dönemde, JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %17,6 düşüşle 17,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık %15 düşüşle 14,76 milyon mt oldu.

Yerel ve uluslararası çelik talebindeki toparlanma nedeniyle şirketin ham çelik üretiminin mali yılın tamamında bir önceki tahminde kaydedilen 22,50 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 22,70 milyon mt olması bekleniyor. Şirket, mali yılın tamamında, Çin’in aktif ham çelik üretimi nedeniyle demir cevheri fiyatlarının yükselmesini, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının ise Çin dışındaki bölgelerdeki güçlü talep ve mevsimsel faktörler nedeniyle artmasını bekliyor.

Çelik talebindeki toparlanma ve çelik fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle şirket mali yılın tamamı için daha önce tahmin edilen 90 milyar JPY’ye kıyasla 32 milyar JPY zarar bekliyor. Şirket, yerel çelik talebinin müşterilerin faaliyet seviyelerindeki iyileşme nedeniyle toparlanmaya devam ettiğini belirtti. Otomobil üretimi, önceki yıl kaydedilen seviyelere ulaştı. Diğer üreticilerden gelen talebin de kademeli olarak toparlanması bekleniyor.