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JFE Steel 2030 yılı itibarıyla karbon salımını %20 azaltmak için yatırım yapacak

Cuma, 06 Kasım 2020 17:28:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Nikkei Asian’a göre, Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, karbon salımını %20 azaltmak amacıyla tesislerine ekipman kurmak için 2030 yılında 100 milyar JPY (955 milyon $) yatırım yapacak.

Buna göre şirket, hammadde olarak karbondioksit salımına neden olan demir cevheri yerine daha fazla hurda kullanmak için yüksek fırınlarını daha enerji verimli olan güncellenmiş versiyonlarla değiştirecek.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, diğerlerinin yanı sıra, Nippon Steel ve ArcelorMittal de önümüzdeki on yılda karbon salımını azaltmak için yatırım yapacak.


Etiketler: hurda  Japonya  yatırım  JFE Steel  hammaddeler  demir cevheri  çelik üretimi  Doğu Asya ve Pasifik  |  benzer haberler »


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