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CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Kasım döneminde %7,26 geriledi

Çarşamba, 25 Aralık 2024 10:01:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel toz cevher, ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %7,26, %11,22, %0,23, %4,68 ve %8,28 düşüş kaydetti.

Yalnızca Kasım ayında ortalama koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri %1,52 gerilerken, metalürjik kok, yerel toz cevher, ithal toz cevher ve hurda alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %1,83, %3,28, %2,98 ve %0,41 yükseldi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Hurda Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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