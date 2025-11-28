 |  Giriş 
Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %31,34 geriledi

Cuma, 28 Kasım 2025 09:43:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %31,34, %26,87, %9,27, %8,92 ve %10,9 düşüş kaydetti.

Sadece Ekim ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri ve ithal demir cevheri için ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %4,2, %0,92, %1,94 ve %0,42 artarken, hurda alım maliyetleri aylık bazda %0,34 geriledi.


