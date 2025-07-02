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Hint RINL üçüncü yüksek fırınını yeniden faaliyete geçirdi

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 16:53:34 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Visakhapatnam’daki çelik tesisinde yer alan üçüncü yüksek fırınını 2 Temmuz itibarıyla tekrar devreye aldı. Şirketin açıklamasına göre bu fırının faaliyete geçmesiyle toplam yıllık ham çelik üretim kapasitesi 5 milyon mt seviyesinden 7,5 milyon mt'a yükseldi.

Hükümetten 1,34 Milyar $’lık kurtarma paketi

Üçüncü yüksek fırının devreye alınması, Hindistan hükümetinin Ocak 2025’te onayladığı 1,34 milyar $ değerindeki destek paketiyle mümkün oldu. Söz konusu paket, öz sermaye artırımı ve borç yapılandırmasını içeriyor. Hedef, üretimi yeniden istikrarlı hâle getirmek ve şirketin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hammadde tedarikinin garanti altına alınması şart

Sendikalar üçüncü fırının üretime dönüşünü olumlu karşılarken, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği için demir cevheri tedarikinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Bir sendika yetkilisi, “Doğru olan, hükümetin Visakha Steel’e cevher madeni tahsis etmesidir. Ayrıca RINL’in SAIL ile birleşmesi de istikrarlı bir gelecek için çözüm olacaktır,” ifadeleri kullanıldı.

RINL’in kendi cevher madenine sahip olmaması, şirketi her yıl dış piyasadan yaklaşık 470 milyon $ tutarında hammadde tedarik etmek zorunda bırakıyor. Bu da üretim maliyetlerini ciddi şekilde yukarı çekiyor ve rekabetçiliğini baltalıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hurda Hammaddeler Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım RINL 

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