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Worldsteel: Küresel demir cevheri ve hurda ticaretinde Çin ve diğer Asya ülkeleri 2025 yılında başlıca ithalat merkezleri oldu

Pazartesi, 08 Haziran 2026 14:04:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından 2025 yılının tamamına ilişkin yayımlanan verilere göre, küresel demir cevheri ithalatı 1,77 milyar mt seviyesinde yer alırken bunun 1,63 milyar mt’luk kısmı bölge dışı ithalattan oluştu. Küresel hurda ithalatı ise 95,3 milyon mt olurken bunun 55,8 milyon mt’u bölge dışı ticaret kapsamında gerçekleşti.

Demir cevheri ticaretinde Çin, 1,25 milyar mt’u bölge dışından olmak üzere toplam 1,31 milyar mt ithalatla başlıca ithalat bölgesi olmayı sürdürdü. Çin’in başlıca tedarikçileri 794,4 milyon mt ile Okyanusya, 89,9 milyon mt ile Afrika ve Orta Doğu ve 60,2 milyon mt ile Asya oldu. İhracat tarafında ise Okyanusya 928,6 milyon mt demir cevheri sevkiyatıyla ilk sırada yer alırken, onu 458,3 milyon mt ile Güney Amerika ve 139,2 milyon mt ile Afrika ve Orta Doğu izledi.

Hurda ticaretinde Avrupa Birliği, 42,4 milyon mt toplam ihracatla en büyük ihracat bölgesi olurken, Çin hariç Asya 26,1 milyon mt’u bölge dışı ithalat olmak üzere toplam 30,3 milyon mt ithalatla en büyük ithalat bölgesi oldu. Avrupa’nın diğer ülkeleri ise ise 20,1 milyon mt hurda ithalatıyla ikinci sırada yer aldı.

worldsteel verileri ayrıca Asya’nın 1,49 milyar mt net ithalatla 2025 yılında demir cevheri ticaretinde en büyük açık veren bölge olduğunu gösterirken, Okyanusya 927,2 milyon mt net demir cevheri ihracatı kaydetti. Hurda tarafında Çin hariç Asya 25,8 milyon mt ile en büyük net ithalatçı olurken, AB ve Kuzey Amerika sırasıyla 11,8 milyon mt ve 12,3 milyon mt net ihracat gerçekleştirdi.


Etiketler: Hurda Demir Cevheri Hammaddeler Dünya İth/ihr İstatistikleri 

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