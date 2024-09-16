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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Temmuz’da aylık %22,7 yükseldi

Pazartesi, 16 Eylül 2024 11:00:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %22,7 ve yıllık bazda %4,8 artışla 429.082 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %47,6’sı iç piyasaya, kalan %52,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Temmuz ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,9 düşüş ve yıllık %1 artışla 664.750 mt olurken, stokların %72,9’u çelik imalatçıları, %27,1’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %12,5 ve yıllık %1,2 düşüşle 409.428 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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