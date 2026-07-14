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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %5,2 yükseldi

Salı, 14 Temmuz 2026 12:24:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu'nun (JISF) verilerine göre Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında aylık %5,2 artarken yıllık %11,3 düşüşle 362.937 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %49,3’ü iç piyasaya, kalan %50,7’si ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Mayıs ayında aylık %4,4 ve yıllık %1,9 artışla 669.319 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %74,4’ü çelik imalatçıları, kalan %25,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %16,9 artarken yıllık %3,5 düşüşle 391.096 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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