Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Mayıs ayında aylık %5,2 yükseldi

Japon Demir Çelik Federasyonu'nun (JISF) verilerine göre Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında aylık %5,2 artarken yıllık %11,3 düşüşle 362.937 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %49,3’ü iç piyasaya, kalan %50,7’si ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Mayıs ayında aylık %4,4 ve yıllık %1,9 artışla 669.319 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %74,4’ü çelik imalatçıları, kalan %25,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %16,9 artarken yıllık %3,5 düşüşle 391.096 mt oldu.