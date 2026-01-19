Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Kasım ayında %5 düşüş kaydetti

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5 ve yıllık bazda %4,6 düşüşle 357.935 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52,8’i iç piyasaya, kalan %47,2’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,4 ve yıllık %3,3 artışla 678.636 mt oldu. Stokların %74,3’ü çelik imalatçıları, %25,7’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,9 düşüş ve yıllık %4,6 artışla 373.678 mt oldu.