Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026 yılının Ocak ayında aylık %7,2 artış kaydetti

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %7,2 ve yıllık bazda %1,7 artışla 391.845 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51,1’i iç piyasaya, kalan %48,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ocak ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,3 ve yıllık %4,9 artışla 674.189 mt olurken, stokların %73,8’i çelik imalatçıları, %26,2’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %30,8 ve yıllık %2,9 artışla 425.942 mt oldu.