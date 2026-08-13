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Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026 Haziran'da aylık %5,5 arttı

Perşembe, 13 Ağustos 2026 12:11:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %5,5 ve yıllık %6,1 artışla 384.063 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %49,4'ü iç piyasaya, kalan %50,6'sı ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Haziran ayında aylık %2,7 ve yıllık %0,6 düşüşle 651.030 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %75,1'i çelik imalatçıları, kalan %24,9'u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,7 düşerken yıllık %1,6 artışla 365.818 mt oldu.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Had.Sac Boy Kesme
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Boy:  0 mm
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Soğuk Had.Sac Dilme
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Boy:  0 mm
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Şerit -Bant
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Rulo:   R
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör

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