Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026 Haziran'da aylık %5,5 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %5,5 ve yıllık %6,1 artışla 384.063 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %49,4'ü iç piyasaya, kalan %50,6'sı ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Haziran ayında aylık %2,7 ve yıllık %0,6 düşüşle 651.030 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %75,1'i çelik imalatçıları, kalan %24,9'u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,7 düşerken yıllık %1,6 artışla 365.818 mt oldu.