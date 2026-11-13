Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Eylül ayında aylık %11,9 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %11,9 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 374.771 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %54,2'si iç piyasaya, kalan %45,8'i ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Eylül ayında aylık %2,1 düşüş ve yıllık %6 artışla 691.569 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %77,4'ü çelik imalatçıları, kalan %22,6'sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %12,5 düşerken yıllık %6,2 artışla 360.273 mt oldu.