Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026 yılının Şubat ayında aylık %12,2 düştü

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %12,2 ve yıllık bazda %13,1 düşüşle 341.822 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %53,9’u iç piyasaya, kalan %46,1’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Şubat ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %0,2 ve yıllık %9,7 artışla 677.575 mt olurken, stokların %74,4’ü çelik imalatçıları, %25,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %19,7 ve yıllık %6,9 düşüşle 342.811 mt oldu.