 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Aralık ayında %2,1 arttı

Salı, 17 Şubat 2026 13:45:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2,1 ve yıllık bazda %7,6 artışla 325.800 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52,4’ü iç piyasaya, kalan %47,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Aralık ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,9 düşüş ve yıllık %4,2 artışla 639.521 mt oldu. Stokların %72,7’si çelik imalatçıları, %25,7’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %13,2 ve yıllık %4,2 düşüşle 325.800 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Kasım ayında %5 düşüş kaydetti

19 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Ekim ayında %2,2 azaldı

16 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Eylül ayında %2,1 yükseldi

14 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Ağustos ayında %9,1 azaldı

20 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Temmuz ayında %14,4 yükseldi

22 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Haziran ayında aylık %10,7 azaldı

20 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Nisan ayında aylık %17,3 düştü

18 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart ayında aylık %6,6 arttı

16 May | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Şubat ayında aylık %2,6 yükseldi

15 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ocak'ta aylık %0,6 geriledi

18 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  0,4 - 3 mm
Genişlik:  1 - 1,5 mm
Boy:  100 - 6 mm
DC01- DC04 - DC05 -HC380LA
AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  1,2 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
MOLLAOGLU SAC VE YAPISAL CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Sac Paket
Kalınlık:  1,2 mm
Genişlik:  1.200 mm
Boy:  2.400 mm
MOLLAOGLU SAC VE YAPISAL CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis