Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2025’in Aralık ayında %2,1 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2,1 ve yıllık bazda %7,6 artışla 325.800 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52,4’ü iç piyasaya, kalan %47,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Aralık ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,9 düşüş ve yıllık %4,2 artışla 639.521 mt oldu. Stokların %72,7’si çelik imalatçıları, %25,7’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %13,2 ve yıllık %4,2 düşüşle 325.800 mt oldu.