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Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Temmuz ayında %4 yükseldi

Salı, 15 Eylül 2026 12:21:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %4 artarken, yıllık %2,5 düşüşle 402.413 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %53,9'u iç piyasaya, kalan %46,1'i ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Temmuz ayında aylık %3,7 ve yıllık %1,5 düşüşle 626.814 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %74'ü çelik imalatçıları, kalan %26'sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %2,4 artarken yıllık %4 düşüşle 378.002 mt oldu.

Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Sac Paket

Kalınlık 0,4 - 3 mm
Genişlik 1 - 1,5 mm
Boy 100 - 6 mm
  DC01- DC04 - DC05 -HC380LA
Tedarikçi AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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Soğuk Haddelenmiş Sac Paket

Kalınlık 1,2 mm
Genişlik 1.000 mm
Boy 2.000 mm
 
Tedarikçi MOLLAOGLU SAC VE YAPISAL CELIK SAN VE TIC A.S.
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Soğuk Haddelenmiş Sac Paket

Kalınlık 1,2 mm
Genişlik 1.200 mm
Boy 2.400 mm
 
Tedarikçi MOLLAOGLU SAC VE YAPISAL CELIK SAN VE TIC A.S.
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