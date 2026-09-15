Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Temmuz ayında %4 yükseldi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %4 artarken, yıllık %2,5 düşüşle 402.413 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %53,9'u iç piyasaya, kalan %46,1'i ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Temmuz ayında aylık %3,7 ve yıllık %1,5 düşüşle 626.814 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %74'ü çelik imalatçıları, kalan %26'sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %2,4 artarken yıllık %4 düşüşle 378.002 mt oldu.