Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Ağustos ayında %17 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %17 ve yıllık %11,7 düşüşle 332.306 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %49,1'i iç piyasaya, kalan %50,9'u ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Ağustos ayında aylık %12,7 ve yıllık %2 artışla 708.701 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %75,9'u çelik imalatçıları, kalan %24,1'i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %8,9 artarken yıllık %5,2 düşüşle 411.908 mt oldu.