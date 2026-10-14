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Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026'nın Ağustos ayında %17 azaldı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 13:56:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %17 ve yıllık %11,7 düşüşle 332.306 mt oldu. Söz konusu sevkiyatların %49,1'i iç piyasaya, kalan %50,9'u ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi.

Bununla birlikte ülkenin soğuk sac ve şerit stokları Ağustos ayında aylık %12,7 ve yıllık %2 artışla 708.701 mt seviyesinde yer aldı. Stokların %75,9'u çelik imalatçıları, kalan %24,1'i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda Japonya'nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %8,9 artarken yıllık %5,2 düşüşle 411.908 mt oldu.

Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Şerit -Bant

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 30 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Sac Paket

Kalınlık 0,4 - 3 mm
Genişlik 1 - 1,5 mm
Boy 100 - 6 mm
  DC01- DC04 - DC05 -HC380LA
Tedarikçi AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Teklifi Gör

Soğuk Plaka

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 6.000 mm
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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