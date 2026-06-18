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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı 2026 yılının Nisan ayında aylık %14,8 düştü

Perşembe, 18 Haziran 2026 10:06:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %14,8 ve yıllık bazda %0,3 düşüşle 347.530 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %56,5’i iç piyasaya, kalan %43,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Nisan ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %1,7 ve yıllık %3,1 düşüşle 640.200 mt olurken, stokların %74’ü çelik imalatçıları, %26’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,8 ve yıllık %14,6 düşüşle 336.307 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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