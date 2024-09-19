İtalya’nın uzun mamul üretimi Ağustos’ta hızlanırken yassı mamul üretimindeki düşüş yavaşladı

İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin toplam ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında görülen %3,9 düşüşe kıyasla yıllık %2,7 düşüşle 764.000 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk sekiz ayında ham çelik üretimi %5,2 düşüşle 13,3 milyon mt oldu.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim(%)
|
Ocak-Haziran
|
Yıllık değişim(%)
|
Ocak
|
1.645
|
5,9
|
1.645
|
5,9
|
Şubat
|
1.824
|
-3,8
|
3.469
|
0,6
|
Mart
|
1.910
|
-12,8
|
5.379
|
-4,6
|
Nisan
|
1.692
|
-11,1
|
7.071
|
-6,3
|
Mayıs
|
1.883
|
-5,4
|
8.954
|
-6,1
|
Haziran
|
1.852
|
-3
|
10.806
|
-5,6
|
Temmuz
|
1.685
|
-3,9
|
12.491
|
-5,4
|
Ağustos
|
764
|
-2,7
|
13,252
|
-5,2
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %11,2 artışla 357.000 mt seviyesinde kaydedilirken yılın ilk sekiz ayında %1,3 artışla 7,8 milyon mt uzun mamul üretildi. Temmuz ayında görülen %16,8’lik düşüşün ardından ülkede yassı mamul üretimi Ağustos ayında %12,4 düşüşle 415.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise yıllık %10,8 düşüşle toplam 5,7 milyon mt yassı mamul üretimi gerçekleşti.