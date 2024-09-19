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İtalya’nın uzun mamul üretimi Ağustos’ta hızlanırken yassı mamul üretimindeki düşüş yavaşladı

Perşembe, 19 Eylül 2024 11:13:56 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin toplam ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında görülen %3,9 düşüşe kıyasla yıllık %2,7 düşüşle 764.000 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk sekiz ayında ham çelik üretimi %5,2 düşüşle 13,3 milyon mt oldu.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim(%)

Ocak-Haziran

Yıllık değişim(%)

Ocak

1.645

5,9

1.645

5,9

Şubat

1.824

-3,8

3.469

0,6

Mart

1.910

-12,8

5.379

-4,6

Nisan

1.692

-11,1

7.071

-6,3

Mayıs

1.883

-5,4

8.954

-6,1

Haziran

1.852

-3

10.806

-5,6

Temmuz

1.685

-3,9

12.491

-5,4

Ağustos

764

-2,7

13,252

-5,2

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %11,2 artışla 357.000 mt seviyesinde kaydedilirken yılın ilk sekiz ayında %1,3 artışla 7,8 milyon mt uzun mamul üretildi. Temmuz ayında görülen %16,8’lik düşüşün ardından ülkede yassı mamul üretimi Ağustos ayında %12,4 düşüşle 415.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise yıllık %10,8 düşüşle toplam 5,7 milyon mt yassı mamul üretimi gerçekleşti.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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