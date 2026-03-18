İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında %2,6 artış kaydetti

Çarşamba, 18 Mart 2026 15:06:44 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %2,6 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi %2,1 artışla 3,6 milyon mt oldu.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Nisan Yıllık değişim (%)
Ocak 1.725 1,5 1.725 1,5
Şubat 1.865 2,6 3.590 2,1

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5 artışla 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %7,7 düşüşle 737.000 mt oldu.

Yılın ilk iki ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %8,6 artış ve %4,4 düşüşle 2,1 milyon mt ve 1,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


