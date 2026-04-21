İtalya’nın ham çelik üretimi Mart 2026’da %0,2 arttı

İtalyan çelik üreticileri federasyonu Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya’nın ham çelik üretimi 2026 yılının Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 1,9 milyon mt’a kıyasla ve yıllık %0,2 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayında ise İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,5 artarak 5,6 milyon mt seviyesine ulaştı.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Nisan Yıllık değişim (%) Ocak 1.725 1,5 1.725 1,5 Şubat 1.865 2,6 3.590 2,1 Mart 2.056 0,2 5.640 1,5

Uzun ürünler tarafında Mart ayı üretimi yıllık bazda %8,6 artışla 1,3 milyon mt olurken, yassı ürün üretimi %10,3 düşüşle 818.000 mt seviyesine geriledi. Ocak-Mart döneminde İtalya’nın uzun ürün üretimi %8,5 artışla 3,4 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı ürün üretimi %6,7 gerileyerek 2 milyon mt oldu.