 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya’nın...

İtalya’nın ham çelik üretimi Mart 2026’da %0,2 arttı

Salı, 21 Nisan 2026 10:24:52 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan çelik üreticileri federasyonu Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya’nın ham çelik üretimi 2026 yılının Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 1,9 milyon mt’a kıyasla ve yıllık %0,2 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayında ise İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %1,5 artarak 5,6 milyon mt seviyesine ulaştı.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Nisan Yıllık değişim (%)
Ocak 1.725 1,5 1.725 1,5
Şubat 1.865 2,6 3.590 2,1
Mart 2.056 0,2 5.640 1,5

Uzun ürünler tarafında Mart ayı üretimi yıllık bazda %8,6 artışla 1,3 milyon mt olurken, yassı ürün üretimi %10,3 düşüşle 818.000 mt seviyesine geriledi. Ocak-Mart döneminde İtalya’nın uzun ürün üretimi %8,5 artışla 3,4 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı ürün üretimi %6,7 gerileyerek 2 milyon mt oldu.

 


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis