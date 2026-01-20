 |  Giriş 
İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında %20,5 yükseldi

Salı, 20 Ocak 2026 14:59:49 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım’da kaydedilen 1,8 milyon mt’a kıyasla ve yıllık %20,5 artışla 1,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2025’in tamamında ham çelik üretimi %3,6 artışla 20,7 milyon mt seviyesine yükseldi.

2025
Ham çelik üretimi
Ay
000/t
Yıllık değişim
Ocak-Kasım
Yıllık değişim
Ocak
1.698 
3,9 
1.698 
3,9 
Şubat
1.817 
-0,5 
3.515 
1,6 
Mart
2.044 
7,5 
5.559 
3,7 
Nisan
1.800 
6,1 
7.359 
4,2 
Mayıs
1.961 
3,8 
9.320 
4,1 
Haziran
1.792 
-3,2 
11.112 
2,9 
Temmuz
1.727 
2,2 
12.839 
2,8 
Ağustos
822 
7,5 
13.661 
3,1 
Eylül
1.878 
4,4 
15.539 
3,2 
Ekim
1.986 
2
17.525 
3,1 
Kasım
1.754 
-2,8 
19.279 
2,5 
Aralık
1.447 
20,5 
20.726 
3,6 
Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Aralık ayında yıllık %18,4 artarak 811.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %4,4 artışla 663.000 mt oldu. Yılın ilk on bir ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %5,5 artışla 12,3 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %3,8 artışla 8,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

