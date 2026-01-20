İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında %20,5 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım’da kaydedilen 1,8 milyon mt’a kıyasla ve yıllık %20,5 artışla 1,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2025’in tamamında ham çelik üretimi %3,6 artışla 20,7 milyon mt seviyesine yükseldi.
|
2025
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim
|
Ocak-Kasım
|
Yıllık değişim
|
Ocak
|
1.698
|
3,9
|
1.698
|
3,9
|
Şubat
|
1.817
|
-0,5
|
3.515
|
1,6
|
Mart
|
2.044
|
7,5
|
5.559
|
3,7
|
Nisan
|
1.800
|
6,1
|
7.359
|
4,2
|
Mayıs
|
1.961
|
3,8
|
9.320
|
4,1
|
Haziran
|
1.792
|
-3,2
|
11.112
|
2,9
|
Temmuz
|
1.727
|
2,2
|
12.839
|
2,8
|
Ağustos
|
822
|
7,5
|
13.661
|
3,1
|
Eylül
|
1.878
|
4,4
|
15.539
|
3,2
|
Ekim
|
1.986
|
2
|
17.525
|
3,1
|
Kasım
|
1.754
|
-2,8
|
19.279
|
2,5
|
Aralık
|
1.447
|
20,5
|
20.726
|
3,6
Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Aralık ayında yıllık %18,4 artarak 811.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %4,4 artışla 663.000 mt oldu. Yılın ilk on bir ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %5,5 artışla 12,3 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %3,8 artışla 8,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.