İtalyan çelik üreticileri federasyonu Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya'nın ham çelik üretimi 2026 yılının Ekim ayında aylık bazda büyük ölçüde yatay kalırken, yıllık %4,6 düşüşle 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk on ayında ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %1,6 artışla 17,8 milyon mt seviyesine yükseldi.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değilim (%) Ocak 1.722 +1,8 1.722 +1,8 Şubat 1.866 +2,7 3.588 +2,3 Mart 2.057 +0,2 5.645 +1,5 Nisan 1.931 +7,3 7.576 +2,9 Mayıs 2.027 +3,3 9.603 +3 Haziran 1.901 +6,2 11.504 +3,5 Temmuz 1.700 -1,6 13.204 +2,8 Ağustos 793 -3,5 13.997 +2,5 Eylül 1.918 +2,1 15.915 +2,4 Ekim 1.895 -4,6 17.810 1,6

Uzun çelik ürünlerine bakıldığında Ekim ayında üretim yıllık %0,3 düşüşle 1,2 milyon mt olurken, yassı çelik üretimi yıllık %6,7 düşüşle 727.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde İtalya'nın uzun çelik üretimi yıllık %4,1 artışla 10,8 milyon mt seviyesine ulaşırken, yassı çelik üretimi yıllık %4,4 düşüşle 7,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında kaydedilen düşüş, Eylül ayında görülen toparlanmayı sona erdirirken, İtalya'nın kümülatif ham çelik üretimindeki artış hızının da daha fazla yavaşlamasına neden oldu. Nitekim yılın ilk yarısında %3,5 olan üretim artışı, ilk on ayda %1,6'ya geriledi.