İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %3,5 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da Temmuz ayındaki 1,7 milyon mt seviyesinden 793.000 mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %3,5 düşüş kaydetti. Bu yılın ilk sekiz ayında ise İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 13,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.722 1,8 1.722 1,8 Şubat 1.866 2,7 3.588 2,3 Mart 2.057 0,2 5.645 1,5 Nisan 1.931 7,3 7.576 2,9 Mayıs 2.027 3,3 9.603 3,0 Haziran 1.901 6,2 11.504 3,5 Temmuz 1.696 -1,8 13.200 2,8 Ağustos 793 -3,5 13.993 2,4

Uzun mamul üretimi Ağustos ayında yıllık %10,2 düşüşle 395.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi yıllık %30,3 artışla 374.000 mt oldu. Ocak-Ağustos döneminde İtalya'nın uzun mamul üretimi yıllık %5,2 artışla 8,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi yıllık %2,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.