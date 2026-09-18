İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %3,5 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da Temmuz ayındaki 1,7 milyon mt seviyesinden 793.000 mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %3,5 düşüş kaydetti. Bu yılın ilk sekiz ayında ise İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 13,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.
|2026
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|Kümülatif
|Yıllık değişim (%)
|Ocak
|1.722
|1,8
|1.722
|1,8
|Şubat
|1.866
|2,7
|3.588
|2,3
|Mart
|2.057
|0,2
|5.645
|1,5
|Nisan
|1.931
|7,3
|7.576
|2,9
|Mayıs
|2.027
|3,3
|9.603
|3,0
|Haziran
|1.901
|6,2
|11.504
|3,5
|Temmuz
|1.696
|-1,8
|13.200
|2,8
|Ağustos
|793
|-3,5
|13.993
|2,4
Uzun mamul üretimi Ağustos ayında yıllık %10,2 düşüşle 395.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi yıllık %30,3 artışla 374.000 mt oldu. Ocak-Ağustos döneminde İtalya'nın uzun mamul üretimi yıllık %5,2 artışla 8,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi yıllık %2,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.