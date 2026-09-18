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İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %3,5 düştü

Cuma, 18 Eylül 2026 13:43:19 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından açıklanan son verilere göre İtalya'nın ham çelik üretimi Ağustos 2026'da Temmuz ayındaki 1,7 milyon mt seviyesinden 793.000 mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %3,5 düşüş kaydetti. Bu yılın ilk sekiz ayında ise İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,4 artışla 13,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%)
Ocak 1.722 1,8 1.722 1,8
Şubat 1.866 2,7 3.588 2,3
Mart 2.057 0,2 5.645 1,5
Nisan 1.931 7,3 7.576 2,9
Mayıs 2.027 3,3 9.603 3,0
Haziran 1.901 6,2 11.504 3,5
Temmuz 1.696 -1,8 13.200 2,8
Ağustos 793 -3,5 13.993 2,4

Uzun mamul üretimi Ağustos ayında yıllık %10,2 düşüşle 395.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi yıllık %30,3 artışla 374.000 mt oldu. Ocak-Ağustos döneminde İtalya'nın uzun mamul üretimi yıllık %5,2 artışla 8,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi yıllık %2,4 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İtalya ham çelik
Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör

Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

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