İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında %3,1 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,1 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında üretim 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan yılın ilk beş ayında ham çelik üretimi %3 artışla 9,6 milyon mt oldu.
|2026
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|000/t
|Yıllık değilim (%)
|Ocak
|1,722
|1,8
|1.722
|1,8
|Şubat
|1,866
|2,7
|3.588
|2,.3
|Mart
|2,057
|0,2
|5.645
|1,5
|Nisan
|1,929
|7,2
|7.574
|2,9
|Mayıs
|2,023
|3,1
|9.597
|3
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,4 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %12 düşüşle 732.000 mt oldu.
Yılın ilk beş ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %8,1 artış ve %7,6 düşüşle 5,8 milyon mt ve 3,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.