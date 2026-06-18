İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında %3,1 yükseldi

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,1 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında üretim 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan yılın ilk beş ayında ham çelik üretimi %3 artışla 9,6 milyon mt oldu.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) 000/t Yıllık değilim (%) Ocak 1,722 1,8 1.722 1,8 Şubat 1,866 2,7 3.588 2,.3 Mart 2,057 0,2 5.645 1,5 Nisan 1,929 7,2 7.574 2,9 Mayıs 2,023 3,1 9.597 3

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,4 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %12 düşüşle 732.000 mt oldu.

Yılın ilk beş ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %8,1 artış ve %7,6 düşüşle 5,8 milyon mt ve 3,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.