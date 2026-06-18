 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya’nın...

İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında %3,1 yükseldi

Perşembe, 18 Haziran 2026 13:32:36 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,1 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında üretim 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan yılın ilk beş ayında ham çelik üretimi %3 artışla 9,6 milyon mt oldu.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) 000/t Yıllık değilim (%)
Ocak 1,722 1,8 1.722 1,8
Şubat 1,866 2,7 3.588 2,.3
Mart 2,057 0,2 5.645 1,5
Nisan 1,929 7,2 7.574 2,9
Mayıs 2,023 3,1 9.597 3

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %0,4 artışla 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi aynı ayda %12 düşüşle 732.000 mt oldu.

Yılın ilk beş ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %8,1 artış ve %7,6 düşüşle 5,8 milyon mt ve 3,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya’nın ham çelik üretimi Mart 2026’da %0,2 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Şubat ayında %2,6 artış kaydetti

18 Mar | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,6 arttı

18 Şub | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında %20,5 yükseldi

20 Oca | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %2,8 azaldı

18 Ara | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %2,2 yükseldi

19 Kas | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %4,3 artış kaydetti

20 Eki | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %7,3 arttı

18 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Temmuz ayında %5,5 azaldı

04 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %3,2 geriledi

21 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis