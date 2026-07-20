İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Haziran ayında %6,1 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre 2026’nın Haziran ayında İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında kaydedilen 2 milyon mt seviyesinden 1,9 milyon mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %6,1 arttı. Bu yılın ilk altı ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) 000/t Yıllık değilim (%) Ocak 1.722 1,8 1.722 1,8 Şubat 1.866 2,7 3.588 2,3 Mart 2.057 0,2 5.645 1,5 Nisan 1.931 7,3 7.576 2,9 Mayıs 2.023 3,1 9.599 3 Haziran 1.900 6,1 11.499 3,5

Haziran ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %5,4 artışla 1,1 milyon mt, yassı mamul üretimi ise yıllık %7,7 artışla 780.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %7,8 artarak 6,9 milyon mt seviyesine ulaşırken, yassı mamul üretimi yıllık %5,4 düşüşle 4,6 milyon mt seviyesine geriledi.