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İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Haziran ayında %6,1 arttı

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 16:43:40 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre 2026’nın Haziran ayında İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında kaydedilen 2 milyon mt seviyesinden 1,9 milyon mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %6,1 arttı. Bu yılın ilk altı ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) 000/t Yıllık değilim (%)
Ocak 1.722 1,8 1.722 1,8
Şubat 1.866 2,7 3.588 2,3
Mart 2.057 0,2 5.645 1,5
Nisan 1.931 7,3 7.576 2,9
Mayıs 2.023 3,1 9.599 3
Haziran 1.900 6,1 11.499 3,5

Haziran ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %5,4 artışla 1,1 milyon mt, yassı mamul üretimi ise yıllık %7,7 artışla 780.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %7,8 artarak 6,9 milyon mt seviyesine ulaşırken, yassı mamul üretimi yıllık %5,4 düşüşle 4,6 milyon mt seviyesine geriledi.

AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör

Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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