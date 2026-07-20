İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Haziran ayında %6,1 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre 2026’nın Haziran ayında İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında kaydedilen 2 milyon mt seviyesinden 1,9 milyon mt seviyesine gerilerken, yıllık bazda %6,1 arttı. Bu yılın ilk altı ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %3,5 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.
|2026
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|000/t
|Yıllık değilim (%)
|Ocak
|1.722
|1,8
|1.722
|1,8
|Şubat
|1.866
|2,7
|3.588
|2,3
|Mart
|2.057
|0,2
|5.645
|1,5
|Nisan
|1.931
|7,3
|7.576
|2,9
|Mayıs
|2.023
|3,1
|9.599
|3
|Haziran
|1.900
|6,1
|11.499
|3,5
Haziran ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %5,4 artışla 1,1 milyon mt, yassı mamul üretimi ise yıllık %7,7 artışla 780.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde ülkenin uzun mamul üretimi yıllık %7,8 artarak 6,9 milyon mt seviyesine ulaşırken, yassı mamul üretimi yıllık %5,4 düşüşle 4,6 milyon mt seviyesine geriledi.