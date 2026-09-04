 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya'nın...

İtalya'nın çelik üretimi 2026'nın Temmuz ayında geriledi, 2025'in Aralık ayından bu yana ilk düşüş

Cuma, 04 Eylül 2026 16:19:11 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre, 2026 yılının Temmuz ayında İtalya'nın ham çelik üretimi yaklaşık 1,7 milyon mt seviyesinde kaydedilerek yıllık %1,8 düşüş gösterdi. Böylece ülkenin ham çelik üretimi geçen yılın Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık bazda geriledi. Ocak-Temmuz döneminde ise İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,8 artışla 13,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%)
Ocak 1.722 1,8 1.722 1,8
Şubat 1.866 2,7 3.588 2,3
Mart 2.056 0,2 5.644 1,5
Nisan 1.929 7,2 7.573 2,9
Mayıs 2.027 3,3 9.603 3,0
Haziran 1.900 6,1 11.503 3,5
Temmuz 1.696 -1,8 13.199 2,8

Temmuz ayında sıcak haddelenmiş mamul üretiminde iki ana ürün grubu arasında önceki aylarda gözlenen eğilimin tersine farklı yönlü bir seyir kaydedildi. Art arda 12 ay boyunca yükselen uzun mamul üretimi, Temmuz ayında yıllık %7,8 düşüşle yaklaşık 1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte Ocak-Temmuz döneminde uzun mamul üretimi yıllık %6 artışla 8 milyon mt seviyesine ulaşarak pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Buna karşılık, yassı mamul üretimi Temmuz ayında yıllık %4,5 artışla 772.000 mt seviyesine yükselerek son dönemdeki toparlanmasını sürdürdü. Yılın ilk yedi ayında ise yassı mamul üretimi yıllık %4,3 düşüşle 5,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

Benzer Haber ve Analizler

İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %0,8 düştü

25 Mar | Çelik Haberler

İtalya’da ham çelik üretimi 2024 yılında %5 düştü

21 Oca | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında %15,1 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %9,3 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %42,2 düştü

20 Eyl | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında düşüşünü sürdürdü

19 Tem | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı

18 May | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %2 düştü

16 Mar | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %78,9 arttı

18 May | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında hafifçe arttı

22 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis