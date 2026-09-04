İtalya'nın çelik üretimi 2026'nın Temmuz ayında geriledi, 2025'in Aralık ayından bu yana ilk düşüş

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan son verilere göre, 2026 yılının Temmuz ayında İtalya'nın ham çelik üretimi yaklaşık 1,7 milyon mt seviyesinde kaydedilerek yıllık %1,8 düşüş gösterdi. Böylece ülkenin ham çelik üretimi geçen yılın Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık bazda geriledi. Ocak-Temmuz döneminde ise İtalya'nın ham çelik üretimi yıllık %2,8 artışla 13,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.722 1,8 1.722 1,8 Şubat 1.866 2,7 3.588 2,3 Mart 2.056 0,2 5.644 1,5 Nisan 1.929 7,2 7.573 2,9 Mayıs 2.027 3,3 9.603 3,0 Haziran 1.900 6,1 11.503 3,5 Temmuz 1.696 -1,8 13.199 2,8

Temmuz ayında sıcak haddelenmiş mamul üretiminde iki ana ürün grubu arasında önceki aylarda gözlenen eğilimin tersine farklı yönlü bir seyir kaydedildi. Art arda 12 ay boyunca yükselen uzun mamul üretimi, Temmuz ayında yıllık %7,8 düşüşle yaklaşık 1 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte Ocak-Temmuz döneminde uzun mamul üretimi yıllık %6 artışla 8 milyon mt seviyesine ulaşarak pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Buna karşılık, yassı mamul üretimi Temmuz ayında yıllık %4,5 artışla 772.000 mt seviyesine yükselerek son dönemdeki toparlanmasını sürdürdü. Yılın ilk yedi ayında ise yassı mamul üretimi yıllık %4,3 düşüşle 5,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.