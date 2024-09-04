İtalya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında azalmaya devam etti

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk yedi ayında ham çelik üretimi %5,4 düşüşle 12,5 milyon mt oldu.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim(%)
|
Ocak-Haziran
|
Yıllık değişim(%)
|
Ocak
|
1.645
|
5,9
|
1.645
|
5,9
|
Şubat
|
1.824
|
-3,8
|
3.469
|
0,6
|
Mart
|
1.910
|
-12,8
|
5.379
|
-4,6
|
Nisan
|
1.692
|
-11,1
|
7.071
|
-6,3
|
Mayıs
|
1.883
|
-5,4
|
8.954
|
-6,1
|
Haziran
|
1.852
|
-3
|
10.806
|
-5,6
|
Temmuz
|
1.685
|
-3,9
|
12.491
|
-5,4
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %4,2 artışla 1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken yassı mamul üretimi aynı ayda %16,8 düşüşle 716.000 mt oldu.
Yılın ilk yedi ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %0,7 artış ve %10,7 düşüşle 7,4 milyon mt ve 5,2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.