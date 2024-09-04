İtalya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında azalmaya devam etti

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk yedi ayında ham çelik üretimi %5,4 düşüşle 12,5 milyon mt oldu.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim(%) Ocak-Haziran Yıllık değişim(%) Ocak 1.645 5,9 1.645 5,9 Şubat 1.824 -3,8 3.469 0,6 Mart 1.910 -12,8 5.379 -4,6 Nisan 1.692 -11,1 7.071 -6,3 Mayıs 1.883 -5,4 8.954 -6,1 Haziran 1.852 -3 10.806 -5,6 Temmuz 1.685 -3,9 12.491 -5,4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %4,2 artışla 1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken yassı mamul üretimi aynı ayda %16,8 düşüşle 716.000 mt oldu.

Yılın ilk yedi ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %0,7 artış ve %10,7 düşüşle 7,4 milyon mt ve 5,2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.