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İtalya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında azalmaya devam etti

Çarşamba, 04 Eylül 2024 13:50:23 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, toplam ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %3,9 düşüşle 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk yedi ayında ham çelik üretimi %5,4 düşüşle 12,5 milyon mt oldu.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim(%)

Ocak-Haziran

Yıllık değişim(%)

Ocak

1.645

5,9

1.645

5,9

Şubat

1.824

-3,8

3.469

0,6

Mart

1.910

-12,8

5.379

-4,6

Nisan

1.692

-11,1

7.071

-6,3

Mayıs

1.883

-5,4

8.954

-6,1

Haziran

1.852

-3

10.806

-5,6

Temmuz

1.685

-3,9

12.491

-5,4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %4,2 artışla 1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken yassı mamul üretimi aynı ayda %16,8 düşüşle 716.000 mt oldu.

Yılın ilk yedi ayında ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla %0,7 artış ve %10,7 düşüşle 7,4 milyon mt ve 5,2 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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