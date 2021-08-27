İtalya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %27 arttı

Cuma, 27 Ağustos 2021 11:23:21 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, İtalya’nın ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %27 ve 2019 yılının Temmuz ayına kıyasla %12 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Haziran ayında 2,17 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %26,1 ve 2019 yılının aynı döneme kıyasla %3 artışla 14,9 milyon mt seviyesini aştı.

2021 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1,894 +1 1.894 +1 Şubat 2,086 +2,2 3.980 +1,6 Mart 2,313 +68,8 6.293 +19 Nisan 2,056 +78,9 8.349 +29,7 Mayıs 2,210 +18,8 10.559 +27,3 Haziran 2,179 +20,1 12.739 +26 Temmuz 2,211 +27 15.951 +26,1

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Temmuz ayında yıllık %16,8 artışla 1,26 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %24,8 artışla 960.000 mt seviyesinde yer aldı.