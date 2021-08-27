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İtalya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %27 arttı

Cuma, 27 Ağustos 2021 11:23:21 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, İtalya’nın ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %27 ve 2019 yılının Temmuz ayına kıyasla %12 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Haziran ayında 2,17 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %26,1 ve 2019 yılının aynı döneme kıyasla %3 artışla 14,9 milyon mt seviyesini aştı.

 2021

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1,894

+1

1.894

+1

Şubat

2,086

+2,2

3.980

+1,6

Mart

2,313

+68,8

6.293

+19

Nisan

2,056

+78,9

8.349

+29,7

Mayıs

2,210

+18,8

10.559

+27,3

Haziran

2,179

+20,1

12.739

+26

Temmuz

2,211

+27

15.951

+26,1

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Temmuz ayında yıllık %16,8 artışla 1,26 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %24,8 artışla 960.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: İtalya  çelik üretimi  ham çelik  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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