İtalya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında %27 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, İtalya’nın ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %27 ve 2019 yılının Temmuz ayına kıyasla %12 artışla 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Ülkenin ham çelik üretimi, bu yılın Haziran ayında 2,17 milyon mt seviyesinde yer almıştı.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %26,1 ve 2019 yılının aynı döneme kıyasla %3 artışla 14,9 milyon mt seviyesini aştı.
|
2021
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1,894
|
+1
|
1.894
|
+1
|
Şubat
|
2,086
|
+2,2
|
3.980
|
+1,6
|
Mart
|
2,313
|
+68,8
|
6.293
|
+19
|
Nisan
|
2,056
|
+78,9
|
8.349
|
+29,7
|
Mayıs
|
2,210
|
+18,8
|
10.559
|
+27,3
|
Haziran
|
2,179
|
+20,1
|
12.739
|
+26
|
Temmuz
|
2,211
|
+27
|
15.951
|
+26,1
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, İtalya’nın uzun mamul üretimi Temmuz ayında yıllık %16,8 artışla 1,26 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise yıllık %24,8 artışla 960.000 mt seviyesinde yer aldı.