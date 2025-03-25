İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %0,8 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında toplam ham çelik üretimi, Ocak ayında kaydedilen artışın ardından yıllık %0,8 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 3,5 milyon mt oldu.

İtalya ham çelik üretimi - 2025

Ay 000/mt Yıllık değişim (%) 000/mt Yıllık değişim (%) Ocak 1.690 3,4 1.690 3,4 Şubat 1.813 -0,8 3.503 1,2

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %6 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi yıllık %14,3 artışla 785.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ülkenin uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %2,3 düşüş ve %6,1 artışla yine sırasıyla 1,9 milyon mt ve 1,6 milyon mt olarak kaydedildi.