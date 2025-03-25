 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İtalya’nın...

İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %0,8 düştü

Salı, 25 Mart 2025 11:30:37 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında toplam ham çelik üretimi, Ocak ayında kaydedilen artışın ardından yıllık %0,8 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk iki ayında ham çelik üretimi yıllık %1,2 artışla 3,5 milyon mt oldu.

İtalya ham çelik üretimi - 2025

Ay  000/mt  Yıllık değişim (%) 000/mt  Yıllık değişim (%)
Ocak  1.6903,41.6903,4
Şubat  1.813-0,83.5031,2

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %6 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yassı mamul üretimi yıllık %14,3 artışla 785.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ülkenin uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %2,3 düşüş ve %6,1 artışla yine sırasıyla 1,9 milyon mt ve 1,6 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,1 düştü

25 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %1,6 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 düşüş kaydetti

25 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat’ta %8,5 azaldı

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 azaldı

18 Mar | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %1,5 geriledi

17 Mar | Çelik Haberler

ABD çelik sektörü temsilcileri Trump’ın vergi politikalarını destekliyor

11 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,8 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,4 yükseldi

10 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ayının sonunda %0,5 arttı, stoklar düştü

07 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis