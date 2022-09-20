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İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %42,2 düştü

Salı, 20 Eylül 2022 11:31:06 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yine geriledi ve yıllık %42,2 düşüşle 732.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 14,59 milyon mt oldu.

 2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820

-3,9

1.821

-3,9

Şubat

2.045

-2

3.866

-2,9

Mart

2.113

-8,1

5.979

-4,8

Nisan

2.155

+4,8

8.134

-2,4

Mayıs

2.198

-0,6

10.345

-1,9

Haziran

1.876

-14,2

12.228

-4

Temmuz

1.606

-27,1 

13.859

 -7,2

Ağustos

732 

-42,2 

14.591 

 -10

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %50,2 düşüşle 305.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %31,4 düşerek 378.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,8 düşüşle 7,98 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %7,2 düşüşle 6,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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