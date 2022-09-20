İtalya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %42,2 düştü

Salı, 20 Eylül 2022 11:31:06 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında yine geriledi ve yıllık %42,2 düşüşle 732.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 14,59 milyon mt oldu.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4 Mayıs 2.198 -0,6 10.345 -1,9 Haziran 1.876 -14,2 12.228 -4 Temmuz 1.606 -27,1 13.859 -7,2 Ağustos 732 -42,2 14.591 -10

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %50,2 düşüşle 305.000 mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %31,4 düşerek 378.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,8 düşüşle 7,98 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %7,2 düşüşle 6,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.