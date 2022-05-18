İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 12:27:07 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın ilk üç ayında düşüş göstermesinin ardından Nisan’da %4,8 artışla 2,16 milyon mt seviyesine ulaştı.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %2,4 düşüşle 8,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak bu düşüş, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen düşüşün yarısı kadar.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2,0 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Nisan ayında uzun mamul üretimi yıllık %3,9 artışla 1,2 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi yıllık %8,4 artışla 952.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %1,7 artışla 4,6 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %1,4 artışla 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.