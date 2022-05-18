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İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 12:27:07 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın ilk üç ayında düşüş göstermesinin ardından Nisan’da %4,8 artışla 2,16 milyon mt seviyesine ulaştı.

Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %2,4 düşüşle 8,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak bu düşüş, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen düşüşün yarısı kadar.

 2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820

-3,9

1.821

-3,9

Şubat

2.045

-2,0

3.866

-2,9

Mart

2.113

-8,1

5.979

-4,8

Nisan

2.155

+4,8

8.134

-2,4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Nisan ayında uzun mamul üretimi yıllık %3,9 artışla 1,2 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi yıllık %8,4 artışla 952.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %1,7 artışla 4,6 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %1,4 artışla 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik yassı ürünler hammaddeler uzun ürünler İtalya Avrupa Birliği çelik üretimi üretim 

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