İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın ilk üç ayında düşüş göstermesinin ardından Nisan’da %4,8 artışla 2,16 milyon mt seviyesine ulaştı.
Ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %2,4 düşüşle 8,13 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak bu düşüş, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen düşüşün yarısı kadar.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.821
|
-3,9
|
Şubat
|
2.045
|
-2,0
|
3.866
|
-2,9
|
Mart
|
2.113
|
-8,1
|
5.979
|
-4,8
|
Nisan
|
2.155
|
+4,8
|
8.134
|
-2,4
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, Nisan ayında uzun mamul üretimi yıllık %3,9 artışla 1,2 milyon mt seviyesine yükselirken, yassı mamul üretimi yıllık %8,4 artışla 952.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %1,7 artışla 4,6 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi yıllık %1,4 artışla 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.