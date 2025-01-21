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İtalya’da ham çelik üretimi 2024 yılında %5 düştü

Salı, 21 Ocak 2025 12:06:31 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık %8,8 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2024 yılında toplam üretim yıllık %5 düşüşle 20 milyon mt seviyesine indi.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim(%)

2023

Yıllık değişim(%)

Ocak

1.645 

+5,9% 

1.645 

+5,9% 

Şubat

1.824 

-3,8% 

3.469 

+0,6% 

Mart

1.997 

-12,9% 

5.376 

-4,7% 

Nisan

1.691 

-11,1% 

7.067 

-6,3% 

Mayıs

1.884 

-5,4% 

8.951 

-6,1% 

Haziran

1.852 

-3,0% 

10.803 

-5,6% 

Temmuz

1.689 

-3,7% 

12.492 

-5,3% 

Ağustos

764 

-2,7% 

13.256 

-5,2% 

Eylül

1.795 

-8,4% 

15.053 

-5,6% 

Ekim

1.945

1,6%

16.998

-4,8%

Kasım

1.801

-4,4%

18.799

-4,8%

Aralık

1.199

-8,8%

19.998

-5%

Aralık ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %4,7 düşüşle 682.000 mt seviyesinde kaydedilirken, yılın tamamında %0,2 düşüşle 11,7 milyon mt oldu. Yassı mamul üretimi ise Aralık ayında, düşüş trendini kırarak yıllık %3,2 artışla 639.000 mt olurken, yılın tamamında yıllık %9,7 düşüşle 8,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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