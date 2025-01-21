İtalya’da ham çelik üretimi 2024 yılında %5 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık %8,8 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2024 yılında toplam üretim yıllık %5 düşüşle 20 milyon mt seviyesine indi.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim(%)
|
2023
|
Yıllık değişim(%)
|
Ocak
|
1.645
|
+5,9%
|
1.645
|
+5,9%
|
Şubat
|
1.824
|
-3,8%
|
3.469
|
+0,6%
|
Mart
|
1.997
|
-12,9%
|
5.376
|
-4,7%
|
Nisan
|
1.691
|
-11,1%
|
7.067
|
-6,3%
|
Mayıs
|
1.884
|
-5,4%
|
8.951
|
-6,1%
|
Haziran
|
1.852
|
-3,0%
|
10.803
|
-5,6%
|
Temmuz
|
1.689
|
-3,7%
|
12.492
|
-5,3%
|
Ağustos
|
764
|
-2,7%
|
13.256
|
-5,2%
|
Eylül
|
1.795
|
-8,4%
|
15.053
|
-5,6%
|
Ekim
|
1.945
|
1,6%
|
16.998
|
-4,8%
|
Kasım
|
1.801
|
-4,4%
|
18.799
|
-4,8%
|
Aralık
|
1.199
|
-8,8%
|
19.998
|
-5%
Aralık ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %4,7 düşüşle 682.000 mt seviyesinde kaydedilirken, yılın tamamında %0,2 düşüşle 11,7 milyon mt oldu. Yassı mamul üretimi ise Aralık ayında, düşüş trendini kırarak yıllık %3,2 artışla 639.000 mt olurken, yılın tamamında yıllık %9,7 düşüşle 8,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.