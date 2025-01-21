İtalya’da ham çelik üretimi 2024 yılında %5 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında yıllık %8,8 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2024 yılında toplam üretim yıllık %5 düşüşle 20 milyon mt seviyesine indi.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim(%) 2023 Yıllık değişim(%) Ocak 1.645 +5,9% 1.645 +5,9% Şubat 1.824 -3,8% 3.469 +0,6% Mart 1.997 -12,9% 5.376 -4,7% Nisan 1.691 -11,1% 7.067 -6,3% Mayıs 1.884 -5,4% 8.951 -6,1% Haziran 1.852 -3,0% 10.803 -5,6% Temmuz 1.689 -3,7% 12.492 -5,3% Ağustos 764 -2,7% 13.256 -5,2% Eylül 1.795 -8,4% 15.053 -5,6% Ekim 1.945 1,6% 16.998 -4,8% Kasım 1.801 -4,4% 18.799 -4,8% Aralık 1.199 -8,8% 19.998 -5%

Aralık ayında İtalya’nın uzun mamul üretimi yıllık %4,7 düşüşle 682.000 mt seviyesinde kaydedilirken, yılın tamamında %0,2 düşüşle 11,7 milyon mt oldu. Yassı mamul üretimi ise Aralık ayında, düşüş trendini kırarak yıllık %3,2 artışla 639.000 mt olurken, yılın tamamında yıllık %9,7 düşüşle 8,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.