İtalya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında düşüşünü sürdürdü

Salı, 19 Temmuz 2022 10:41:32 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında da geriledi ve yıllık %14,2 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 12,22 milyon mt oldu.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4 Mayıs 2.198 -0,6 10.345 -1,9 Haziran 1.876 -14,2 12.228 -4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %23,2 düşüşle 1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %15,1 düşerek 788.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %5,2 düşüşle 6,78 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %3,1 düşüşle 5,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.



