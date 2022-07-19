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İtalya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında düşüşünü sürdürdü

Salı, 19 Temmuz 2022 10:41:32 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında da geriledi ve yıllık %14,2 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 12,22 milyon mt oldu.

 2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820

-3,9

1.821

-3,9

Şubat

2.045

-2

3.866

-2,9

Mart

2.113

-8,1

5.979

-4,8

Nisan

2.155

+4,8

8.134

-2,4

Mayıs

2.198

-0,6

10.345

-1,9

Haziran

1.876

-14,2

12.228

-4

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %23,2 düşüşle 1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %15,1 düşerek 788.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %5,2 düşüşle 6,78 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %3,1 düşüşle 5,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.



Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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