İtalya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında düşüşünü sürdürdü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Haziran ayında da geriledi ve yıllık %14,2 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ham çelik üretimi yıllık %4 düşüşle 12,22 milyon mt oldu.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.821
|
-3,9
|
Şubat
|
2.045
|
-2
|
3.866
|
-2,9
|
Mart
|
2.113
|
-8,1
|
5.979
|
-4,8
|
Nisan
|
2.155
|
+4,8
|
8.134
|
-2,4
|
Mayıs
|
2.198
|
-0,6
|
10.345
|
-1,9
|
Haziran
|
1.876
|
-14,2
|
12.228
|
-4
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %23,2 düşüşle 1 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %15,1 düşerek 788.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %5,2 düşüşle 6,78 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %3,1 düşüşle 5,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.